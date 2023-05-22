В ЕС обсудят украинский список компаний, которые являются "спонсорами войны" - Politico

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"Министры иностранных дел ЕС обсудят украинский "черный список". Сегодня на встрече в Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсудят список Украины в отношении частных компаний, которые, как утверждают, являются "спонсорами войны", - сообщает издание.

Детали

Отмечается, что в списке есть ряд европейских фирм. Как пишет Politico, технически это не является частью 11-го пакета санкций. По словам нескольких дипломатов ЕС, Венгрия и Греция хотят, чтобы некоторые их компании были исключены из списка, прежде чем они согласятся на следующий пакет санкций против россии.

Другой дипломат, знакомый с дискуссией назвал санкционный список Украины, в который были включены греческие компании, "безосновательной охотой на ведьм". По его словам, они попали в список "без какого-либо предварительного предупреждения за деятельность, которая является законной под санкциями ЕС".

"Если Киев имеет какие-либо признаки нарушения санкций, он должен обратиться к государствам-членам и поделиться фактами, чтобы их можно было должным образом расследовать", - сказал дипломат, назвав список "абсолютно контрпродуктивным".

Другие чиновники, как пишет Politico, отрицают связывание этой дискуссии со следующим пакетом санкций, который включает меры для борьбы с обходом ограничений.

"Привязывать поддержку Украины к черному списку абсолютно недопустимо; есть много стран в черном списке", – сказал один дипломат ЕС, который обвинил некоторые страны в том, что санкционный файл является "заложником не связанного’вопроса".

Сообщается, что после сегодняшней дискуссии представители ЕС продолжат переговоры по следующему пакету санкций на встрече в среду, 24 мая.

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая. Она добавила, что Еврокомиссия серьёзно относится к вопросу прекращения обхода санкций.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал решение Еврокомиссии о введении санкций против более чем 90 компаний.