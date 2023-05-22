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В ЕС обсудят украинский список компаний, которые являются "спонсорами войны" - Politico

В ЕС обсудят украинский список компаний, которые являются "спонсорами войны" - Politico

Киев • УНН

 • 975350 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Министры иностранных дел Европейского Союза в понедельник, 22 мая, в Брюсселе обсудят украинский список частных компаний, которые, как утверждается, являются "спонсорами войны". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Politico.

Цитата

"Министры иностранных дел ЕС обсудят украинский "черный список". Сегодня на встрече в Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсудят список Украины в отношении частных компаний, которые, как утверждают, являются "спонсорами войны", - сообщает издание.

Детали

Отмечается, что в списке есть ряд европейских фирм. Как пишет Politico, технически это не является частью 11-го пакета санкций. По словам нескольких дипломатов ЕС, Венгрия и Греция хотят, чтобы некоторые их компании были исключены из списка, прежде чем они согласятся на следующий пакет санкций против россии.

Другой дипломат, знакомый с дискуссией назвал санкционный список Украины, в который были включены греческие компании, "безосновательной охотой на ведьм". По его словам, они попали в список "без какого-либо предварительного предупреждения за деятельность, которая является законной под санкциями ЕС".

"Если Киев имеет какие-либо признаки нарушения санкций, он должен обратиться к государствам-членам и поделиться фактами, чтобы их можно было должным образом расследовать", - сказал дипломат, назвав список "абсолютно контрпродуктивным".

Другие чиновники, как пишет Politico, отрицают связывание этой дискуссии со следующим пакетом санкций, который включает меры для борьбы с обходом ограничений.

"Привязывать поддержку Украины к черному списку абсолютно недопустимо; есть много стран в черном списке", – сказал один дипломат ЕС, который обвинил некоторые страны в том, что санкционный файл является "заложником не связанного’вопроса".

Сообщается, что после сегодняшней дискуссии представители ЕС продолжат переговоры по следующему пакету санкций на встрече в среду, 24 мая. 

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая. Она добавила, что Еврокомиссия серьёзно относится к вопросу прекращения обхода санкций.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал решение Еврокомиссии о введении санкций против более чем 90 компаний.

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