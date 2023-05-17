Сійярто погрожує не підтримувати транші військової допомоги ЄС Україні, доки не відмінять рішення по ОТР Bank
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує не підтримувати транші військової допомоги ЄС Україні і санкції, доки не буде нового рішення по угорському банку ОТР Bank, пише УНН з посиланням на Index.hu.
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"Поки українці не виключать OTP зі списку міжнародних прихильників війни, Угорщина не зможе брати участь у рішеннях, пов'язаних з Європейським фондом миру та санкціями", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Відні.
"У той час як від нас очікують відшкодування нових економічних збитків, Україна поводиться дедалі більше вороже до Угорщини", - виступив Сійярто зі звинуваченнями, а "потім назвав як конкретний ворожий крок те, що угорські школи на Підкарпатті не зможуть функціонувати з 1 вересня, і що ОТР було додано до українського списку, згідно з яким угорський банк підтримує війну росії", пише видання.
"Наприкінці свого виступу Сійярто ще раз повторив: доки Україна не виключить ОТР зі списку, Угорщина не може погодитися на жодне рішення ЄС, яке б зажадало нових фінансових та економічних жертв від країн-членів", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше Сійярто вже пригрозив блокувати санкції ЄС через угорський банк в українському списку спонсорів війни.
НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
У НАЗК уточнюють, що OTP Bank входить до переліку 50 найбільших банків росії, а за низкою напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений майже у 2 тисяч населених пунктах рф. При цьому, банк, як повідомляється, створює пільгові умови для російських військових.