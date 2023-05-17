Сийярто угрожает не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине, пока не отменят решение по ОТР Bank
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине и санкции, пока не будет нового решения по венгерскому банку ОТР Bank, пишет УНН со ссылкой на Index.hu.
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"Пока украинцы не исключат OTP из списка международных сторонников войны, Венгрия не сможет участвовать в решениях, связанных с Европейским фондом мира и санкциями", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Вене.
"В то время как от нас ожидают возмещения новых экономических убытков, Украина ведет себя все более враждебно к Венгрии", - выступил Сийярто с обвинениями, а "затем назвал как конкретный враждебный шаг то, что венгерские школы на Подкарпатье не смогут функционировать с 1 сентября, и что ОТР был добавлен в украинский список, согласно которому венгерский банк поддерживает войну россии", пишет издание.
"В конце своего выступления Сийярто еще раз повторил: пока Украина не исключит ОТР из списка, Венгрия не может согласиться ни на одно решение ЕС, которое бы потребовало новых финансовых и экономических жертв от стран-членов", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее Сийярто уже пригрозил блокировать санкции ЕС из-за венгерского банка в украинском списке спонсоров войны.
НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
В НАПК уточняют, что OTP Bank входит в перечень 50 крупнейших банков россии, а по ряду направлений входит в число лидеров рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен почти в 2 тысяч населенных пунктах рф. При этом, банк, как сообщается, создает льготные условия для российских военных.