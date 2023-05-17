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Сийярто угрожает не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине, пока не отменят решение по ОТР Bank

Сийярто угрожает не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине, пока не отменят решение по ОТР Bank

Киев • УНН

 • 1106313 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине и санкции, пока не будет нового решения по венгерскому банку ОТР Bank, пишет УНН со ссылкой на Index.hu.

Цитата

"Пока украинцы не исключат OTP из списка международных сторонников войны, Венгрия не сможет участвовать в решениях, связанных с Европейским фондом мира и санкциями", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Вене.

"В то время как от нас ожидают возмещения новых экономических убытков, Украина ведет себя все более враждебно к Венгрии", - выступил Сийярто с обвинениями, а "затем назвал как конкретный враждебный шаг то, что венгерские школы на Подкарпатье не смогут функционировать с 1 сентября, и что ОТР был добавлен в украинский список, согласно которому венгерский банк поддерживает войну россии", пишет издание.

"В конце своего выступления Сийярто еще раз повторил: пока Украина не исключит ОТР из списка, Венгрия не может согласиться ни на одно решение ЕС, которое бы потребовало новых финансовых и экономических жертв от стран-членов", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Сийярто уже пригрозил блокировать санкции ЕС из-за венгерского банка в украинском списке спонсоров войны.

НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

В НАПК уточняют, что OTP Bank входит в перечень 50 крупнейших банков россии, а по ряду направлений входит в число лидеров рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен почти в 2 тысяч населенных пунктах рф. При этом, банк, как сообщается, создает льготные условия для российских военных.

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