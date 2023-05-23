Главы МИД Германии и Венгрии поспорили из-за роли OTP Bank

Детали



Сообщается, что OTP Bank стал центром внимания чиновников в последние дни, поскольку Венгрия отказывается одобрить увеличение военной помощи ЕС для Украины, пока Киев не исключит банк из списка "спонсоров войны". Дипломаты также говорят, что спор задерживает новые санкции против россии.

Отмечается, что когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил позицию Будапешта в понедельник во время встречи за закрытыми дверями, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возразила ему.

По словам дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, она сослалась на сообщения о том, что, как пишет издание, "OTP Bank признает оккупированные россией территории Луганска и Донецка", что противоречит международному праву, и предоставляет кредитные линии российским солдатам.

"Венгрия отвергла обвинения, повторив слова самого банка, который в своем заявлении назвал отчеты "неверными" и заявил, что руководство банка "публично выражает свою поддержку Украине", - говорится в сообщении.

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Однако обмен мнениями, который один из дипломатов назвал "цивилизованным и в нормальных рамках обсуждения", состоялся после того, как другие страны, такие как Швеция и Эстония, также оказывали давление на Венгрию во время встречи. Они утверждали, что ЕС не должен медлить с дальнейшими санкциями, которые предназначены для прекращения обхода ограничений, и увеличением военной помощи Украине.

Отмечается, что этот спор отражает растущее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии, которая препятствовала многочисленным мерам, направленным на наказание россии и поддержку Украины.

Дополнение

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине и санкции против рф, пока не отменят решение по венгерскому ОТР Bank.

СМИ писали, что 22 мая в ЕС обсудят украинский список "спонсоров войны", где есть и европейские компании.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил перед встречей министров 22 мая, что ожидается политическая дискуссия относительно нового транша Европейского фонда мира для Украины и 11-го пакета санкций против рф, и вопрос не только в Венгрии.