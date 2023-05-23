Главы МИД Германии и Венгрии поспорили из-за роли OTP Bank

ukru
19:26 • 45240 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103521 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106962 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107189 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101437 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94236 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110098 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131306 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170850 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201993 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64777 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 39398 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 34378 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 43405 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 21860 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170850 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201992 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143844 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150376 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186868 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64777 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103570 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120592 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156292 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163170 просмотра
Актуальное
Главы МИД Германии и Венгрии поспорили из-за роли OTP Bank

Главы МИД Германии и Венгрии поспорили из-за роли OTP Bank

Киев • УНН

 • 818164 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Германия и Венгрия поспорили в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли, "которую противоречивый венгерский банк играет в войне россии в Украине". Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов, знакомых с ходом обсуждения, передает УНН.

Детали

Сообщается, что OTP Bank стал центром внимания чиновников в последние дни, поскольку Венгрия отказывается одобрить увеличение военной помощи ЕС для Украины, пока Киев не исключит банк из списка "спонсоров войны". Дипломаты также говорят, что спор задерживает новые санкции против россии.

Отмечается, что когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил позицию Будапешта в понедельник во время встречи за закрытыми дверями, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возразила ему.

По словам дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, она сослалась на сообщения о том, что, как пишет издание, "OTP Bank признает оккупированные россией территории Луганска и Донецка", что противоречит международному праву, и предоставляет кредитные линии российским солдатам.

"Венгрия отвергла обвинения, повторив слова самого банка, который в своем заявлении назвал отчеты "неверными" и заявил, что руководство банка "публично выражает свою поддержку Украине", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работают в рф и кредитуют оккупантов: НАПК внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны

Однако обмен мнениями, который один из дипломатов назвал "цивилизованным и в нормальных рамках обсуждения", состоялся после того, как другие страны, такие как Швеция и Эстония, также оказывали давление на Венгрию во время встречи. Они утверждали, что ЕС не должен медлить с дальнейшими санкциями, которые предназначены для прекращения обхода ограничений, и увеличением военной помощи Украине.

Отмечается, что этот спор отражает растущее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии, которая препятствовала многочисленным мерам, направленным на наказание россии и поддержку Украины.

Дополнение

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине и санкции против рф, пока не отменят решение по венгерскому ОТР Bank.

СМИ писали, что 22 мая в ЕС обсудят украинский список "спонсоров войны", где есть и европейские компании.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил перед встречей министров 22 мая, что ожидается политическая дискуссия относительно нового транша Европейского фонда мира для Украины и 11-го пакета санкций против рф, и вопрос не только в Венгрии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы