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Валюта Венгрии девальвирует на фоне разногласий с ЕС в политике в отношении Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 640122 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Официальная валюта Венгрии - форинт - ослаб больше всего в мире на фоне того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о расхождениях у его страны с Европейским Союзом по Украине, а центральный банк страны готовится снизить процентные ставки, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во вторник венгерский форинт упал на 0,9% до 377,28 относительно евро, что является худшим показателем за день среди валют развивающихся рынков.

Позже во вторник центральный банк Венгрии, как ожидается, примет решение о первом в этом году снижении процентной ставки в ЕС. Тем временем премьер-министр страны Виктор Орбан, которого многие считают лидером ЕС с наиболее тесными связями с кремлем, заявил агентству Bloomberg, что Украина не может победить россию "на поле боя", и подтвердил, что его страна отошла от "мейнстримного" подхода блока к помощи разрушенной войной нации, пишет издание.

"Снижение ставки овернайт сделает форинт более чувствительным к негативным новостям, связанным как с внутренними, так и с внешними факторами. Венгрии, возможно, придется дольше ждать, пока Европейская комиссия разблокирует средства ЕС после того, как страна объявила, что заблокирует очередной транш финансовой поддержки для Украины", - сказал Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets. 

Центральный банк страны, как указано, намерен снизить учетную ставку краткосрочного "овернайт" (кредиты и депозиты сроком не более чем один операционный день без учета нерабочих дней банка - ред.) на один процентный пункт до 17%, согласно оценкам аналитиков и ожиданиям рынка. Центральный банк заявил, что рассматривает этот шаг как начало серии снижений стоимости официальных заимствований.

В течение большей части 2023 года ключевая ставка в Венгрии на уровне 18% привлекала инвесторов, благодаря чему форинт с начала года вырос на 6% относительно евро, уступая лишь мексиканскому, колумбийскому и чилийскому песо среди развивающихся стран, указывает издание.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "глядя на цифры, глядя на окружение, глядя на тот факт, что НАТО не готово ввести войска, становится очевидным, что бедным украинцам на поле боя не победить". По его мнению, войну можно остановить только тогда, когда россия заключит соглашение с США.

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя заявление Орбана, напомнили, что те же европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться более 72 часов, и что "они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас". В МИД отметили, что в отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации.

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