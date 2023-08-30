Украина не торгует своим суверенитетом, и мир не будет: в МИД ответили Орбану

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“На самом деле мы уже начали волноваться, что Виктор Орбан давно не призывал прекратить поставки оружия в Украину и узаконить агрессию россии. Даже начали сомневаться в последовательной позиции венгерского премьера. Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать”, — написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Он отметил, что российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло.

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад должен заключить соглашение с президентом рф по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членство Украины в НАТО. Он также убежден, что лучшим шансом для мира является прекращение военной поддержки Украины.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что российский диктатор владимир путин для него не является военным преступником.

Орбан заявлял, что Украине надо договариваться с россией до начала контрнаступления.