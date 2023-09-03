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Премьер Армении назвал зависимость своей страны от россии "стратегической ошибкой"

Премьер Армении назвал зависимость своей страны от россии "стратегической ошибкой"

Киев • УНН

 • 546894 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость его страны в сфере безопасности от одного центра, россии, является стратегической ошибкой. Он добавил, что Ереван сейчас пытается диверсифицировать политику в сфере безопасности, сообщает УНН со ссылкой на Armenia Today.

Цитата

"Архитектура безопасности Армении на 99,9% была связана с россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, то не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности.

Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сами по себе являются стратегической ошибкой. И только после того, как мы постфактум попробовали горькие плоды этой ошибки, мы делаем очень невнятные попытки диверсифицировать нашу политику в сфере безопасности", - сказал Пашинян.

Детали

По словам премьера, ранее Ереван наблюдал за ситуациями, "когда за один день, месяц или год россия покидала и уходила с Южного Кавказа". Он отметил, что российские партнеры говорят армянской стороне, что западные страны работают с Арменией и "подталкивают" правительство страны к принятию мер по "вытеснению россии из региона".

"Но, говоря с нашими российскими партнерами, мы иногда озвучиваем свое мнение и оценку о том, что, наоборот, мы видим, что россия сама идет из региона из-за тех шагов, которые она делает или не делает. По каким причинам мы не знаем". Мы можем комментировать, но я не могу утверждать", – заявил Пашинян.

Кроме этого, премьер подчеркнул, что российские миротворческие силы не выполняют свою миссию по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, и Лачинский коридор не находится под их контролем.

"Причин может быть две: не может ли рф, или не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично. Думаю, где-то они не хотят, где-то не могут", - резюмировал Пашинян.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле после Вильнюсского саммита НАТО выразил убеждение, что до 2025 года российские миротворцы покинут Нагорный Карабах.

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