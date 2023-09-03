Прем'єр Вірменії назвав залежність своєї країни від росії "стратегічною помилкою"

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"Архітектура безпеки Вірменії на 99,9% була пов'язана з росією, зокрема й у сфері придбання зброї та боєприпасів. Але сьогодні, коли росія потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що навіть якби вона захотіла, то не змогла б забезпечити потреби Вірменії у сфері безпеки.

Цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежність чи прив'язка лише до одного центру власними силами є стратегічною помилкою. І лише після того, як ми постфактум скуштували гіркі плоди цієї помилки, ми робимо дуже невиразні спроби диверсифікувати нашу політику у сфері безпеки", - сказав Пашинян.

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За словами прем'єра, раніше Єреван спостерігав за ситуаціями, "коли за один день, місяць чи рік росія залишала і йшла з Південного Кавказу". Він зауважив, що російські партнери говорять вірменській стороні, що західні країни працюють з Вірменією і "підштовхують" уряд країни до вжиття заходів щодо "витіснення рф з регіону".

"Але, говорячи з нашими російськими партнерами, ми іноді озвучуємо свою думку та оцінку про те, що, навпаки, ми бачимо, що росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить чи не робить. З яких причин ми не знаємо. Ми можемо коментувати, але я не можу стверджувати", - заявив Пашинян.

Крім цього, прем'єр наголосив, що російські миротворчі сили не виконують свою місію за тристоронньою заявою від 9 листопада 2020 року, і Лачинський коридор не перебуває під їх контролем.

"Причин може бути дві: чи рф не може, чи не хоче зберігати контроль над Лачинським коридором. І те, й інше, на наш погляд, є проблематичним. Думаю, десь вони не хочуть, десь не можуть", - резюмував Пашинян.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у липні, після Вільнюського саміту НАТО, висловив переконання, що до 2025 року російські миротворці покинуть Нагірний Карабах.