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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ

НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ

Киев  •  УНН

2 мая 2024, 22:24  •  1177 просмотра

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НАТО осуждает гибридные действия России против членов Альянса и будет реагировать на такие нападения индивидуально и коллективно, продолжая поддерживать Украину.

НАТО осуждает гибридные действия России против стран-союзниц и будет отвечать на такие атаки индивидуально. НАТО не позволит РФ помешать в предоставлении дальнейшей помощи для Украины. Об этом говорится в заявлении Североатлантического Совета, обнародованном на сайте НАТО, передает УНН.

Детали

Союзники по НАТО глубоко обеспокоены недавними вредными действиями на территории Альянса, включая те, что привели к расследованию и привлечению к ответственности многих лиц в связи с деятельностью враждебного государства, поразившие Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию... Российские действия не отвлекут Альянс от продолжения поддержки Украины

говорится в заявлении. 

Отмечается, что инциденты на территории упомянутых государств являются частью враждебной кампании, которую Россия продолжает осуществлять по всему евроатлантическому пространству и на территории Альянса с использованием своих сторонников. Это включает акты саботажа, насилия, кибернетическое и электронное вмешательство, кампании дезинформации и другие гибридные операции.

Союзники по НАТО выражают глубокую обеспокоенность из-за российских гибридных действий, которые являются угрозой для безопасности Альянса. Мы поддерживаем и стоим в солидарности рядом с союзниками, которые были поражены. Мы будем действовать индивидуально и коллективно, чтобы ответить на такие действия, и будем продолжать тесную координацию

отмечается в документе. 

Североатлантический Совет подтвердил, что НАТО продолжит повышать собственную устойчивость, будет применять и усиливать все имеющиеся инструменты для противодействия и борьбы против российских гибридных действий, обеспечит готовность Альянса и союзников к сдерживанию и обороне против гибридных действий или атак.

"Мы осуждаем поведение России, и мы призываем ее выполнять собственные международные обязательства, как союзники выполняют свои", - отметили члены Североатлантического Совета.

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