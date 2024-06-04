російські хакери поширюють діпфейки про Олімпіаду у Парижі. В Україні припускають - інформатаки можуть стати інтенсивнішими
Київ • УНН
Хакерська група Storm-1679 за допомогою ШІ створила повнометражний фільм під назвою «Падіння Олімпійських ігор», у якому використали діпфейк Тома Круза. Стрічка демонструє зневажливе ставлення до керівництва Міжнародного олімпійського комітету.
У Центрі стратегіних комунікацій повідомили, що російські хакери поширюють діпфейки і дезінформацію про Олімпійські Ігри у Парижі, передає УНН.
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Хакерська група Storm-1679 за допомогою ШІ створила повнометражний фільм під назвою "Падіння Олімпійських ігор", у якому використали діпфейк Тома Круза. Стрічка демонструє зневажливе ставлення до керівництва Міжнародного олімпійського комітету.
Також хакери випустили фейкові відеоролики про очікування поширення насильства під час Ігор, йдеться у новому звіті Центру аналізу загроз Microsoft.
"Використання комп’ютерних спецефектів і широкої маркетингової кампанії, включно з фальшивою підтримкою західних ЗМІ та знаменитостей, вказує на значне підвищення кваліфікації та зусиль порівняно з більшістю попередніх дезінформаційних кампаній", - йдеться у звіті.
За даними Центру, мета – поширення страху серед громадськості для зниження кількості відвідувачів та глядачів літніх Олімпійських ігор.
З наближенням церемонії відкриття такі інформаційні атаки можуть стати інтенсивнішими, додали у Центрі.
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