российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что российские хакеры распространяют дипфейки и дезинформацию об Олимпийских играх в Париже, передает УНН.

Детали

Хакерская группа Storm-1679 с помощью ИИ создала полнометражный фильм под названием "Падение Олимпийских игр", в котором использовали дипфейк Тома Круза. Лента демонстрирует пренебрежительное отношение к руководству Международного олимпийского комитета.

Также хакеры выпустили фейковые видеоролики об ожиданиях распространения насилия во время игр, говорится в новом отчете Центра анализа угроз Microsoft.

"Использование компьютерных спецэффектов и широкой маркетинговой кампании, включая фальшивую поддержку западных СМИ и знаменитостей, указывает на значительное повышение квалификации и усилий по сравнению с большинством предыдущих дезинформационных кампаний", - говорится в отчете.

По данным Центра, цель состоит в том, чтобы распространить страх среди общественности, чтобы уменьшить количество посетителей и зрителей летних Олимпийских игр.

По мере приближения церемонии открытия такие информационные атаки могут стать более интенсивными, добавили в Центре.

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