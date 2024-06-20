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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Російський хакерів звинуватили у спробі зриву трансляції матчу Євро-2024 у Польщі

Київ • УНН

 • 17232 перегляди

Російських хакерів звинувачують у спробі порушити трансляцію матчу Євро-2024 між Польщею та Нідерландами за допомогою DDoS-атаки на польську телекомпанію TVP.

Російський хакерів звинуватили у спробі зриву трансляції матчу Євро-2024 у Польщі

Заступник міністра цифровізації Польщі Павло Ольшевський сказав, що у кібератаці на телеканал TVP під час матчу польської збірної на чемпіонаті Європи з футболу причетні російські хакери. Про це пише Rmf24, передає УНН.

Деталі

DDOS-атака на телеканал TVP відбулася в неділю, 16 червня, о 16:00 під час початку матчу першого туру групового етапу між збірними Польщі та Нідерландів.

Усі сліди ведуть до Росії. Момент був випадковим. Атака відбулася майже рівно під час початку матчу Польща-Нідерланди. На щастя, наші комп'ютерні служби відреагували за кілька секунд. Це була DDOS-атака, спрямована на відключення сервісу, тобто для позбавлення громадян Польщі можливості дивитися матч онлайн

сказав Ольшевський в інтерв'ю польському радіо Rmf24.

Він заявив, що атака здійснювалася з серверів Польщі, однак це "не має великого значення щодо натхнення". За словами заступника міністра, за останні три місяці служби Польщі зафіксували понад 100 тис. кібератак.

Контекст

16 червня Нідерланди обіграли збірну Польщі з рахунком 2:1.

російські хакери заявляють про кібератаку на сайт іспанської фірми, яка готує танки для України05.06.24, 15:54 • 21636 переглядiв

Лілія Подоляк

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