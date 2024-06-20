Сербія погрожує відмовитися від участі у європейській футбольній першості через скандування фанатів
Київ • УНН
Сербія погрожувала відмовитися від участі в Євро-2024 через агресивні скандування вболівальників під час матчу Хорватія-Албанія, де лунали заклики вбивати сербів.
Сербія пригрозила вийти з ЄВРО-2024 через скандування фанатів під час матчу Хорватії та Албанії. Пише УНН із посиланням на Le Parisien.
Деталі
Сербія пригрозила знятися з Євро-2024 через агресивні кричалки уболівальників під час матчу Хорватії та Албанії
Контекст
У середу під час матчу групи B між Хорватією та Албанією, що закінчився нічиєю (2:2), було чути, як уболівальники обох команд скандували заклики вбивати сербів.
Генеральний секретар Футбольного союзу Сербії Йован Шурбатович заявив, що його збірна відмовиться від участі в чемпіонаті Європи, якщо УЄФА не покарає вболівальників.
"Ми готові не продовжувати змагання, якщо УЄФА не покарає їх, - прокоментував посадовець.
Російський хакерів звинуватили у спробі зриву трансляції матчу Євро-2024 у Польщі20.06.24, 01:35 • 17232 перегляди
На думку експертів серби не збираються залишати змагання.
"Я думаю, що це блеф. ", - сказав Александар Холіга, головний редактор хорватського спортивного ЗМІ "Телеспорт".
"Такі скандування жахливі, але в Хорватії та Сербії такі тексти ви постійно чуєте на чемпіонаті", - запевняє він, прогнозуючи, що албанській та хорватській федераціям доведеться "заплатити штрафи".
Грузинські вболівальники заспівали на Євро-2024 "Путін х***о"19.06.24, 01:36 • 30104 перегляди