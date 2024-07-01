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Євро-2024: Іспанія розгромила Грузію

Київ • УНН

 • 22771 перегляди

Іспанія розгромила Грузію з рахунком 4:1 і вийшла до чвертьфіналу Євро-2024, вигравши всі три групові матчі із загальним рахунком 5:0.

Євро-2024: Іспанія розгромила Грузію

Збірна Іспанії пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 після розгромної перемоги над Грузією на старті плей-оф — 4:1. Іспанці, що підходили до плей-оф одними з найбільших фаворитів турніру, в групі виграли всі три матчі із загальним рахунком 5:0. Про це повідомляє Суспільне.Спорт, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Грузія, що дебютує на цьогорічному Євро, стартувала з поразки від Туреччини (1:3). Проте у наступних двох турах набрала чотири очки, зокрема сенсаційно здолавши португальців (2:0).

Як пройшов матч?

Перший гострий епізод поєдинку стався на 11-й хвилині біля воріт грузинів. Дані Карвахаль небезпечно пробив після розіграшу кутового — на місці був голкіпер Гіоргі Мамардашвілі.

Незабаром рахунок змінився на користь Грузії. Швидка атака правим флангом завершилася автоголом захисника Робена Ле Нормана — іспанці поступалися 0:1.

Англія вирвала перемогу над Словаччиною та пробилася у чвертьфінал Євро-202401.07.24, 00:12 • 19674 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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