Сборная Испании пробилась в четвертьфинал Евро-2024 после разгромной победы над Грузией на старте плей-офф - 4:1. Испанцы, подходившие к плей-офф одними из крупнейших фаворитов турнира, в группе выиграли все три матча с общим счетом 5:0. Об этом сообщает Суспільне.Спорт, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Грузия, которая дебютирует на нынешнем Евро, стартовала с поражения от Турции (1:3). Однако в следующих двух турах набрала четыре очка, в частности сенсационно одолев португальцев (2:0).

Как прошел матч?

Первый острый эпизод поединка произошел на 11-й минуте у ворот грузин. Дани Карвахаль опасно пробил после розыгрыша углового - на месте был голкипер Гиорги Мамардашвили.

Вскоре счет изменился в пользу Грузии. Быстрая атака правым флангом завершилась автоголом защитника Робена Ле Нормана - испанцы уступали 0:1.

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