Сборная Франции переиграла сборную Бельгии в плей-офф чемпионата Европы. Таким образом французы выходят четвертьфинал. Об этом пишет УНН со ссылкой на УЕФА.

Детали

Матч закончился со счетом 1:0. Единственный гол на 85-й минуте забил защитник бельгийцев Ян Вертонген - он срезал мяч в свои ворота после удара нападающего "ПСЖ" Рандаля Коло-Муани.

Следующий матч французов состоится 5 июля. Тогда они будут играть с победителем матча Португалия - Словения.

Напомним

Сборная Испании пробилась в четвертьфинал Евро-2024 после разгромной победы над Грузией на старте плей-офф - 4:1. Испанцы, подходившие к плей-офф одними из самых больших фаворитов турнира, в группе выиграли все три матча с общим счетом 5:0.

Англия вырвала победу над Словакией и пробилась в четвертьфинал Евро-2024