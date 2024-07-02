Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал Евро-2024, переиграв Румынию

Национальная сборная Нидерландов переиграла сборную Румынии со счетом 3:0 и прошла в четвертьфинал Евро-2024. Об этом сообщает УНН.

Детали

Обе команды преодолели групповой раунд с заделом в четыре очка: румыны выиграли группу Е с участием Украины, Нидерланды же пробились через рейтинг третьих мест в квартете D с австрийцами и французами.

Самый острый момент на старте матча создали румыны: Деннис Ман после прохода пробил над перекладиной. Нидерланды ответили голом на 20-й минуте. Коди Гакпо сместился с левого фланга и потужил ударом в ближний угол открыл счет - 1:0.

Активнее второй тайм начали "оранжевые". В частности, в стойку после розыгрыша углового попал Вирджил ван Дейк.

Второй раз мяч оказался в воротах румын после часа игрового времени. Близким к дублю был Гакпо, но его второй мяч VAR отменил из-за офсайда.

Преимущество Нидерландов наконец удвоил Дониелл Мален. На этот раз Гакпо выступил ассистентом: продрался с мячом к лицевой линии и откатил под удар партнеру - 2:0.

Дополнение

Евро-2024. 1/8 финала

Румыния - Нидерланды 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3.

Евро-2024: сборная Франции минимально обыграла Бельгию и вышла в четвертьфинал