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Ребров розповів, чого не вистачило Україні, щоб вийти з групи на Євро

Київ • УНН

 • 24312 перегляди

Україна не змогла кваліфікуватися до плей-офф Євро-2024, програвши Румунії та посівши четверте місце у своїй групі, незважаючи на те, що, за словами головного тренера Сергія Реброва, молода збірна має великі перспективи на майбутнє.

Ребров розповів, чого не вистачило Україні, щоб вийти з групи на Євро

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чого не вистачило України, щоб вийти з групи на Євро. Про це пише Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

"На жаль, ми не вийшли в плей-оф, бо втратили у грі з Румунією. Не тільки очки, а ще й голи. У нас наймолодший склад на Євро. Я бачу велику перспективу у цій команді на майбутнє", — Сергій Ребров.

Нагадаємо

26 червня о 19:00 у німецькому Штутгарті пройшов матч 3-го туру групи E Євро-2024 між збірними України та Бельгії. Матч завершився у суху нічию 0:0. У паралельному матчі Румунія та Словаччина зіграли 1:1. Україна посіла четверте місце у групі та вилетіла з Євро-2024.

Наші великі перемоги попереду: Зеленський відреагував на виліт збітної України з Євро-202426.06.24, 21:33 • 54151 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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