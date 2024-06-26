Ребров розповів, чого не вистачило Україні, щоб вийти з групи на Євро
Київ • УНН
Україна не змогла кваліфікуватися до плей-офф Євро-2024, програвши Румунії та посівши четверте місце у своїй групі, незважаючи на те, що, за словами головного тренера Сергія Реброва, молода збірна має великі перспективи на майбутнє.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чого не вистачило України, щоб вийти з групи на Євро. Про це пише Українська асоціація футболу, передає УНН.
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"На жаль, ми не вийшли в плей-оф, бо втратили у грі з Румунією. Не тільки очки, а ще й голи. У нас наймолодший склад на Євро. Я бачу велику перспективу у цій команді на майбутнє", — Сергій Ребров.
Нагадаємо
26 червня о 19:00 у німецькому Штутгарті пройшов матч 3-го туру групи E Євро-2024 між збірними України та Бельгії. Матч завершився у суху нічию 0:0. У паралельному матчі Румунія та Словаччина зіграли 1:1. Україна посіла четверте місце у групі та вилетіла з Євро-2024.
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