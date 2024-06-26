Ребров признался, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чего не хватило Украине, чтобы выйти из группы на Евро. Об этом пишет Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

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"К сожалению, мы не вышли в плей-офф, потому что потеряли в игре с Румынией. Не только очки, а еще и голы. У нас самый молодой состав на Евро. Я вижу большую перспективу в этой команде на будущее", - Сергей Ребров.

Напомним,

26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

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