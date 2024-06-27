"Податки. Армія. Перемога": Укрпошта вводить новий поштовий випуск
Київ • УНН
Укрпошта ввела нові марки " Податки. Армія. Перемога", щоб привернути увагу громадськості до важливості сплати податків для підтримки військових.
Укрпошта долучилась до інформаційної кампанії із закликом до сплати податків і ввела нові марки "Податки. Армія. Перемога". Про це повідомляє пресслужба оператора поштового зв'язку України, пише УНН.
В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового - це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас,
Деталі
Нові марки незвичної форми - круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А ще - номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.
Кількість зчіпок в аркуші - 3 (6 марок). Тираж - 210 000 примірників.
Художник поштового випуску - Олександр Нікітюк.
Нагадаємо
13 червня Укрпошта випустила поштову марку "Україна, вперед!" тиражем 560 000 примірників на честь участі національної збірної України з футболу в Євро-2024.