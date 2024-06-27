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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60305 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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"Податки. Армія. Перемога": Укрпошта вводить новий поштовий випуск

Київ • УНН

 • 28172 перегляди

Укрпошта ввела нові марки " Податки. Армія. Перемога", щоб привернути увагу громадськості до важливості сплати податків для підтримки військових.

"Податки. Армія. Перемога": Укрпошта вводить новий поштовий випуск

Укрпошта долучилась до інформаційної кампанії із закликом до сплати податків і ввела нові марки "Податки. Армія. Перемога". Про це повідомляє пресслужба оператора поштового зв'язку України, пише УНН.

В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового - це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Нові марки незвичної форми - круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А ще - номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.

Кількість зчіпок в аркуші - 3 (6 марок). Тираж - 210 000 примірників.

Художник поштового випуску - Олександр Нікітюк.

Нагадаємо

13 червня Укрпошта випустила поштову марку "Україна, вперед!" тиражем 560 000 примірників на честь участі національної збірної України з футболу в Євро-2024.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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