Укрпочта присоединилась к информационной кампании с призывом к уплате налогов и ввела новые марки "Налоги. Армия. Победа". Об этом сообщает пресс служба оператора почтовой связи Украины, пишет УНН.

В условиях войны основная часть нашего бюджета направлена на защиту государства. Сейчас зарплата одного военного - это налоги 6-8 украинцев, которые работают. Поэтому безопасность и обороноспособность Украины зависят от каждого из нас, - говорится в сообщении.



Детали

Новые марки необычной формы-круглые и квадратные. На них изображена монета НБУ номиналом 1 гривна, которая трансформируется в шар. А еще - номиналы сцепки образуют международную аббревиатуру UA.

Количество сцепок в листе - 3 (6 марок). Тираж - 210 000 экземпляров.

Художник почтового выпуска - Александр Никитюк.

Напомним

13 июня Укрпочта выпустила почтовую марку "Украина, вперед!" тиражом 560 000 экземпляров в честь участия национальной сборной Украины по футболу в Евро-2024.