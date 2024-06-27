Укрпочта ввела новые марки " Налоги. Армия. Победа", чтобы привлечь внимание общественности к важности уплаты налогов для поддержки военных.
Укрпочта присоединилась к информационной кампании с призывом к уплате налогов и ввела новые марки "Налоги. Армия. Победа". Об этом сообщает пресс служба оператора почтовой связи Украины, пишет УНН.
В условиях войны основная часть нашего бюджета направлена на защиту государства. Сейчас зарплата одного военного - это налоги 6-8 украинцев, которые работают. Поэтому безопасность и обороноспособность Украины зависят от каждого из нас,
Детали
Новые марки необычной формы-круглые и квадратные. На них изображена монета НБУ номиналом 1 гривна, которая трансформируется в шар. А еще - номиналы сцепки образуют международную аббревиатуру UA.
Количество сцепок в листе - 3 (6 марок). Тираж - 210 000 экземпляров.
Художник почтового выпуска - Александр Никитюк.
Напомним
13 июня Укрпочта выпустила почтовую марку "Украина, вперед!" тиражом 560 000 экземпляров в честь участия национальной сборной Украины по футболу в Евро-2024.