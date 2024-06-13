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Укрпошта презентувала марку з нагоди виходу національної збірної на Євро-2024

Укрпошта презентувала марку з нагоди виходу національної збірної на Євро-2024

Київ • УНН

 • 17170 перегляди

Укрпошта випустила поштову марку "Україна, вперед!" тиражем 560 000 примірників на честь участі національної збірної України з футболу в Євро-2024.

Укрпошта випустила поштову марку під назвою "Україно, вперед!" на честь участі національної збірної України на Євро-2024. Тираж нової марки становить 560 000 екземплярів, пише УНН.

Деталі

У рамках урочистої церемонії спецпогашення нової поштової марки, присвяченої участі національної збірної України на Євро-2024, відбулася презентація випуску марок. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, головний тренер національної збірної Сергій Ребров та генеральний Консул України в Франкфурті Вадим Костюк взяли участь у презентації.

Нехай цей випуск надихає хлопців на 1 місце в групі, а нас — на шалену підтримку

- йдеться в повідомленні Укрпошти.

Автором дизайну марки став художник Антон Хрупін. Випущений тираж складає 560 000 поштових марок.

Нагадаємо

На початку червня "Укрпошта" анонсувала випуск "футбольної" марки під назвою "Україно, вперед!". Як і всі новинки, марку можна буде придбати у відділеннях та філателістичних крамницях. Вартість маркового аркуша – 120 грн.

Укрпошта випустила лімітовані поштові марки на честь бригади "Азoв"23.05.24, 18:09 • 15069 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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