Укрпочта выпустила почтовую марку под названием "Украина, вперед!" в честь участия национальной сборной Украины на Евро-2024. Тираж новой марки составляет 560 000 экземпляров, пишет УНН.

Детали

В рамках торжественной церемонии спецпогашения новой почтовой марки, посвященной участию национальной сборной Украины на Евро-2024, состоялась презентация выпуска марок. Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, главный тренер национальной сборной Сергей Ребров и генеральный Консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк приняли участие в презентации.

Пусть этот выпуск вдохновляет ребят на 1 место в группе, а нас - на бешеную поддержку - говорится в сообщении Укрпочты.

Автором дизайна марки стал художник Антон Хрупин. Выпущенный тираж составляет 560 000 почтовых марок.

Напомним

В начале июня "Укрпочта" анонсировала выпуск "футбольной" марки под названием "Україно, вперед!". Как и все новинки, марку можно будет приобрести в отделениях и филателистических магазинах. Стоимость марочного листа - 120 грн.

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