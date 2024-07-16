Саутгейт ушел в отставку с поста тренера сборной Англии после поражения в финале Евро-2024

Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 от Испании. Его заявление во вторник опубликовала Национальная футбольная ассоциация Англии, пишет УНН.

Детали

"Главный тренер "Трех львов" покинет пост после 102 игр", - говорится в сообщении.

"Для меня, как гордого англичанина, было честью всей жизни играть за Англию и руководить сборной Англии. Это значило для меня все, и я отдал этому все, что мог. Но настало время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии", - указал Саутгейт в заявлении.



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В Ассоциации, как пишет Euronews, заявили, что немедленно начинают поиск преемника Саутгейта. Среди кандидатов на вакантную должность английские СМИ называют бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и нынешнего наставника "Ньюкасла" Эдди Хау.

Дополнение

Саутгейт провел у руля сборной почти 8 лет, под его руководством команда выступила на четырех крупных турнирах, дошла до полуфинала и четвертьфинала чемпионатов мира и дважды играла в финале Евро, но оба раза уступила: в 2021 году Италии, а в минувшее воскресенье - Испании.

При этом болельщики, отмечает Euronews, не стеснялись критиковать тренера за успешный, но очень прагматичный и не очень зрелищный футбол.