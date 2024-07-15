Сборная Испании в четвертый раз в истории стала чемпионом Европы по футболу. В финале Евро-2024 испанцы минимально переиграли сборную Англии - 2:1, передает УНН.

Детали

Испанцы перед финалом выиграли все шесть матчей турнира и в целом забили 13 голов - лучшая результативность на чемпионате.

Англичане же должны были отыгрываться в каждом из трех поединков плейоф и только в серии пенальти прошли Швейцарию в 1/4 финала.

Испанцы вышли вперед на 47-й минуте - отличился Нико Уильямс.

На 73-й минуте англичане смогли сравнять счет. Коул Палмер забил красивым ударом из-за пределов штрафной площади.

На 86-й минуте победный гол забил Микель Оярсабаль.

Сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024). Это новый рекорд, испанцы обошли немцев, которые имели три трофея. Также на счету испанской команды серебро (1984) и бронза (2020).

Стал известен стартовый состав сборной Англии на финальный матч Евро-2024