В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары 2 часа назад • 8718 просмотра

На Оболони произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов 13 июля 2024, 13:43 • 36784 просмотра

Жара в столице может продлиться до 17 июля 12 июля 2024, 14:34 • 40291 просмотра

Жара в Киеве побила три рекорда за день 12 июля 2024, 08:07 • 46438 просмотра