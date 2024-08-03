Киев • УНН
Украинский пловец Михаил Романчук был вынужден сняться с квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем из-за высокой температуры и слабости. Для двукратного призера Олимпиады-2020 выступление на Играх-2024 завершено досрочно.
Украинский пловец Михаил Романчук был вынужден сняться с квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем из-за болезни. Для двукратного призера Олимпиады-2020 выступления на Играх-2024 завершены досрочно, сообщили в НОК Украины в субботу, пишет УНН.
Детали
«Михаил Романчук снялся с квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем. Причиной снятия стала болезнь, которая подкосила украинца вчера. Второй день у Михаила наблюдается высокая температура и общая физическая слабость», - сообщили в НОК.
Таким образом для двукратного призера Олимпиады-2020 выступление на Играх-2024 досрочно завершено.
Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня3 августа 2024, 07:58 • 3937 просмотров