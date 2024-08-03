Украинский пловец Михаил Романчук был вынужден сняться с квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем из-за болезни. Для двукратного призера Олимпиады-2020 выступления на Играх-2024 завершены досрочно, сообщили в НОК Украины в субботу, пишет УНН.

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«Михаил Романчук снялся с квалификации на дистанции 1500 метров вольным стилем. Причиной снятия стала болезнь, которая подкосила украинца вчера. Второй день у Михаила наблюдается высокая температура и общая физическая слабость», - сообщили в НОК.

Таким образом для двукратного призера Олимпиады-2020 выступление на Играх-2024 досрочно завершено.

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