Украинские спортсменки Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова в парной четверке в академической гребле остались без медали Олимпийских игр - 2024 года в Париже, сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Олимпиады.

Детали

Украинки финишировали в финале 5-ми с результатом 6:23.05. Хотя на дистанции в 500 м шли вторыми, на 1000 м и 1500 м - третьими.

Победителями стала четверка из Великобритании со временем 6:16.31. Второе место - у Нидерландов - 6:16.46, третье - у Германии - 6:19.70.

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