На Олимпийских играх - 2024 в Париже 31 июля украинские спортсмены выступят в 8 видах спорта. В медальном зачете, с одной бронзовой наградой, Украина занимает 35-е место, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 31 июля, в пятый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 8 видах спорта", - сообщили в НОК.

Расписание выступлений по киевскому времени:

Пулевая стрельба (винтовка 50 м, стрельба из трех положений)

10:00 - мужчины, квалификация, Сергей Кулиш

Прыжки в воду (синхрон вышка 10 м), будут разыграны медали

12:00 - женщины, финал: Ксения Байло, София Лискун

Академическая гребля, будут разыграны медали

12:14 - мужчины, двойка парная легкого веса, полуфинал: Игорь Хмара и Станислав Ковалев

13:38 - женщины, четверка парная, финал: Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова

Плавание

12:21 - мужчины, квалификация, 200 м на спине: Александр Желтяков

Гребной слалом (каноэ-одиночка)

16:30 - женщины, полуфинал, Виктория Ус

Спортивная гимнастика (личное многоборье), будут разыграны медали

18:30 - мужчины, финал: Олег Верняев, Илья Ковтун

Теннис

19:00 - женщины, парный турнир, второй раунд: Людмила Киченок и Надежда Киченок

21:30 - женщины, четвертый раунд: Марта Костюк

Бокс (весовая категория до 57 кг)

21:32 - мужчины, 1/8 финала: Айдер Абдураимов

Итоги соревновательного дня 30 июля

В четвертый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 9 видах спорта.

Настольный теннис (одиночный разряд)

В 1/16 финала Маргарита Песоцкая проиграла в 5 партиях Бернардет Соч из Румынии (1:4) и завершила свои выступления на Играх.

Бадминтон (одиночный разряд)

Полина Бугрова во втором туре группового этапа победила чешку Терезу Швабикову - 1:2 (21:19, 19:21, 21:18). Однако этого недостаточно чтобы выйти из группы.

Плавание

Денис Кесиль в квалификации 200-метровки баттерфляем стал 24-м и не прошел в полуфинал.

Стрельба из лука

В 1/32 финала Михаил Усач уступил лидеру мирового рейтинга Маркусу Д'Алмейди из Бразилии (2:6)

Фехтование (шпага, командные)

В 1/4 финала Джоан Фейби Бежура, Дарья Варфоломеева, Елена Кривицкая и Влада Харькова не смогли победить команду из Китая (41:45).

В турнире за 5-8 места украинская команда победила Египет (45:31) и уступила второму номеру мирового рейтинга - сборной Южной Кореи (38:45). Поэтому украинские шпажистки завершили свое выступление на Играх на 6 месте.

Теннис

В третьем раунде Марта Костюк и Элина Свитолина сыграли изнурительные трехсетовые матчи. Если встреча Марты с представительницей Греции Марией Саккари завершилась победой украинки (6:4, 6:7 (5:7), 4:6), то Элина потерпела поражение от Барбары Крейчиковой из Чехии (6:7(5), 6:2, 4:6)

Марта Костюк и Даяна Ястремская снялись с парного турнира в пользу одиночного, в котором участвует Марта.

Гребной слалом (каноэ-одиночка)

Виктория Ус в квалификации стала 9-й и прошла в полуфинал.

Футбол (3 тур)

Украина уступила сборной Аргентины (0:2) и завершила свое выступление на Олимпиаде.

Бокс (весовая категория до 80кг)

В 1/8 финала раздельным решением судей Александр Хижняк победил экс-украинца Филиппа Акилова, представляющего Венгрию.

"В медальном зачете, с одной бронзовой наградой, Украина занимает 35 позицию", - указали в НОК.