Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих задонатила миллион гривен из призовых на помощь животным, сообщили в организации UAnimals в Instagram, пишет УНН.

Детали

"Спортсменка Ярослава Магучих перевела украинским зоозащитникам часть призовых денег за достижения на Играх-2024 в Париже. В общем олимпийская чемпионка Ярослава Магучих пожертвовала миллион гривен", - сообщили в организации.

Указано, что деньги получили организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals и четыре приюта для животных.

"Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и приютам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки, вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы. Мой кот тоже из приюта и тоже беспородистый, но он лучший в мире и мой любимый прыгун. Поэтому если у вас есть возможность спасти животное - спасите!" - сказала Магучих.

Накануне Магучих на инстаграм-странице заявила, что также часть призовых денег отдаст на нужды ВСУ и в фонд психологической поддержки.

"Мы очень благодарны Ярославе за добрый поступок - благодаря ему тысячи животных получат лекарства, еду, собственное теплое место для сна. Вместе с тем благодарны за готовность говорить о защите животных и привлекать внимание большой аудитории к этому вопросу. Мечтаем, что однажды помощь животным станет привычным и обыденным делом в украинском обществе, и именно такие мощные голоса, как голос Ярославы Магучих, приближают этот момент", - отметила руководитель коммуникационного отдела UAnimals Людмила Смоляр.

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