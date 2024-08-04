Ярослава Магучих завоевала «золото» Олимпиады-2024 в прыжках в высоту

Ярослава Магучих - Олимпийская чемпионка Парижа-2024. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Она одолела высоту 2,02 метра с третьей попытки, что стало решающим моментом соревнований.

Ее главная соперница, австралийка Никола Олислагерс, не смогла преодолеть эту высоту из трех попыток, что обеспечило победу Магучих благодаря лучшему результату на предыдущей высоте 2 метра.

Даже после двух неудачных попыток на 2,02 метра, Ярослава решила поднять планку до 2,04 метра, но это уже не повлияло на ее заслуженную победу.

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