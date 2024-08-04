Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже. Она преодолела высоту 1,95 м, разделив третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон.
Ирина Геращенко стала бронзовым призером Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.
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Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ей удалось прыгнуть на высоту 1,95 м, что позволило разделить третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон.
Этот результат принес Украине еще одну олимпийскую медаль. Кроме того, в секторе для прыжков в высоту продолжает борьбу за «золото» еще одна украинка - Ярослава Магучих, которая соревнуется с австралийкой Николой Олислагерс.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула "золото" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі3 августа 2024, 18:57 • 110239 просмотров