Ирина Геращенко стала бронзовым призером Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

Детали

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ей удалось прыгнуть на высоту 1,95 м, что позволило разделить третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон.

Этот результат принес Украине еще одну олимпийскую медаль. Кроме того, в секторе для прыжков в высоту продолжает борьбу за «золото» еще одна украинка - Ярослава Магучих, которая соревнуется с австралийкой Николой Олислагерс.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула "золото" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі