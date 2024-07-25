Призеры предыдущих Игр Михаил Романчук и Элина Свитолина будут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. Церемония состоится 26 июля в 21:00 по киевскому времени.
В этом году знаменосцами сборной Украины станут два призера предыдущих Игр. Так, Элина в Токио завоевала «бронзу», Михаил - «серебро» и «бронзу» в соревнованиях на 1500 и 800 метров вольным стилем соответственно. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.
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Первым украинский флаг на Олимпийских Играх нес фигурист Виктор Петренко. Произошло это на зимней Олимпиаде в 1994 году. Всего знаменосцами Украины были девять спортсменов и восемь спортсменок.
Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в пятницу, 26 июля, в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция - на Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и телеканале Первый.
Україна стартувала на Олімпіаді-2024 у стрільбі з лука25 июля 2024, 10:48 • 11674 просмотра