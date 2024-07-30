Украинская фехтовальщица Ольга Харлан комментируя свои объятия и пожатие руки с азербайджанской фехтовальщицей российского происхождения Анной Баштой после выигрыша боя на Олимпиаде-2024 заявила, что она представляет другую страну в течение пяти лет и подчеркнула, что знает, кому не надо жать руку.

Об этом УНН сообщает с ссылким на Общественное Спорт.

Сборная Украины завоевала первую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Ее обладательницей стала саблистка Ольга Харлан, которая добыла «бронзу» в личном первенстве.

На пути к бронзовой награде Харлан одержала четыре победы в пяти матчах. В частности в 1/8 финала победила представительницу Азербайджана Анну Башту.

Башта является азербайджанской фехтовальщицей российского происхождения: родилась в Тольятти и до 2018 года представляла сборную России, в составе которой становилась, в частности, серебряным призером чемпионата мира в команде.

После победы над Баштой Харлан пожала руку сопернице и обнялась с ней перед тем, как покинуть дорожку. Хотя в 2023 году именно украинская фехтовальщица отказалась поприветствовать рукопожатием «нейтральную» россиянку Анну Смирнову, вследствие чего получила черную карточку на чемпионате мира.

В комментарии для Суспільне Спорт Харлан объяснила решение поздравить после боя Башту. Саблистка подчеркнула: ее соперница представляет другую страну в течение пяти лет.

«Она с 2019 года представляет Азербайджан, и поверьте: я знаю, кому не надо жать руку. Она мне вчера пожелала «золото», и это очень приятно», - сказала Харлан.

Следующим выступлением Харлан на Олимпиаде-2024 станет командное первенство.

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