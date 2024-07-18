МОК опубликовал список из 31 нейтрального спортсмена из России и Беларуси, допущенных к участию в Олимпийских играх 2024 в Париже. 15 атлетов имеют российский паспорт, 16 - белорусский.
Международный олимпийский комитет (МОК) определил список нейтральных спортсменов с паспортами россии и беларуси. Всего допуск получили и приняли 31 "нейтральний" спортсмен. Пишет УНН со ссылкой на Olympics.com.
Детали
МОК обнародовал список спортсменов из россии и беларуси, которые будут выступать на Олимпийских играх 2024 в Париже.
Всего 31 "нейтральный" атлет принял приглашение и будет выступать на Олимпиаде-2024.
В Играх примут участие 15 атлетов с российским паспортом и 16 – с паспортом республики беларусь.
Участники ОИ-2024 из россии (15):
Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сирица
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко
Плавание: Евгений Сомов
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева
Теннис: Данил Медведев, Елена Веснина, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер
Участники ОИ-2024 из беларуси (16):
Велоспорт: Анна Церах
Прыжки на батуте: Иван Литвинович, Виолетта Бардиловская
Тяжелая атлетика: Сюзанна Володская, Евгений Тиханцов
Борьба: Абубакар Хаслаханов
Тхэквондо: Георгий Гурциев
Академическая гребля: Евгений Залатой, Татьяна Климович
Плавание: Илья Шиманович, Настасся Шкурдай, Алина Змушко
Стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова
Гребля на байдарках и каноэ: Владислав Кравец, Юлия Трушкина
Напомним
УНН сообщал, что Украина получила 124 лицензии и отправит 140 спортсменов для участия в предстоящих Олимпийских играх, которые будут представлять страну почти во всех видах спорта, кроме игровых, а футбольная команда впервые в независимой истории Украины пройдет квалификацию.