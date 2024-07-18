Международный олимпийский комитет (МОК) определил список нейтральных спортсменов с паспортами россии и беларуси. Всего допуск получили и приняли 31 "нейтральний" спортсмен. Пишет УНН со ссылкой на Olympics.com.

Детали

МОК обнародовал список спортсменов из россии и беларуси, которые будут выступать на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Всего 31 "нейтральный" атлет принял приглашение и будет выступать на Олимпиаде-2024.

В Играх примут участие 15 атлетов с российским паспортом и 16 – с паспортом республики беларусь.

Участники ОИ-2024 из россии (15):

Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сирица

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко

Плавание: Евгений Сомов

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева

Теннис: Данил Медведев, Елена Веснина, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер

Участники ОИ-2024 из беларуси (16):

Велоспорт: Анна Церах

Прыжки на батуте: Иван Литвинович, Виолетта Бардиловская

Тяжелая атлетика: Сюзанна Володская, Евгений Тиханцов

Борьба: Абубакар Хаслаханов

Тхэквондо: Георгий Гурциев

Академическая гребля: Евгений Залатой, Татьяна Климович

Плавание: Илья Шиманович, Настасся Шкурдай, Алина Змушко

Стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова

Гребля на байдарках и каноэ: Владислав Кравец, Юлия Трушкина

Напомним

УНН сообщал, что Украина получила 124 лицензии и отправит 140 спортсменов для участия в предстоящих Олимпийских играх, которые будут представлять страну почти во всех видах спорта, кроме игровых, а футбольная команда впервые в независимой истории Украины пройдет квалификацию.