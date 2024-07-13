Бех-Романчук выиграла бронзу в первом старте после травмы

Марина Бех-Романчук с четвертым результатом карьеры выиграла "бронзу" в первом старте за полгода

Марина Бех-Романчук провела свой первый старт сезона-2024 в тройном прыжке и завоевала бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Об этом пишет Суспільне Спорт, передает УНН.

Детали

Из-за травм 28-летняя украинка ограничилась в этом году лишь январскими соревнованиями в Дортмунде и пропускала до сих пор главные старты сезона - Евро-2024 и мировое первенство по легкой атлетике в помещении.

Подготовку к Олимпиаде-2024 в тройном прыжке Марина начинала на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, где соревновалась с действующей обладательницей сезонного рекорда Теей Лафонд, победительницей двух этапов нынешней серии Леянис Перес Эрнандес и второй топ-прыгуньей мирового рейтинга Шаникой Рикеттс, среди других соперниц.

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