Бех-Романчук выиграла бронзу в первом старте после травмы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

  •  65116 просмотра
россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

  •  63066 просмотра
"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

  •  53005 просмотра
В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

  •  54751 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  55670 просмотра
публикации
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  115803 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  120469 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  120038 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  162770 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  159022 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

  •  14297 просмотра
5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

  •  15114 просмотра
12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

12 июля: Всемирный день бортпроводника, День шашлыка

  •  96898 просмотра
Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

11 июля 2024, 16:48  •  75108 просмотра
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля 2024, 03:02  •  105828 просмотра
Актуальное
Бех-Романчук выиграла бронзу в первом старте после травмы

Бех-Романчук выиграла бронзу в первом старте после травмы

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 23:29  •  598 просмотра

Read in English

Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - это ее первый старт за полгода и четвертый результат в карьере.

Марина Бех-Романчук с четвертым результатом карьеры выиграла "бронзу" в первом старте за полгода

Марина Бех-Романчук провела свой первый старт сезона-2024 в тройном прыжке и завоевала бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Об этом пишет Суспільне Спорт, передает УНН.

Детали

Из-за травм 28-летняя украинка ограничилась в этом году лишь январскими соревнованиями в Дортмунде и пропускала до сих пор главные старты сезона - Евро-2024 и мировое первенство по легкой атлетике в помещении.

Подготовку к Олимпиаде-2024 в тройном прыжке Марина начинала на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, где соревновалась с действующей обладательницей сезонного рекорда Теей Лафонд, победительницей двух этапов нынешней серии Леянис Перес Эрнандес и второй топ-прыгуньей мирового рейтинга Шаникой Рикеттс, среди других соперниц.

Дело Тищенко: экс-полицейского отправили под домашний арест за нападение на бывшего военнослужащего в Днепре12 июля 2024, 16:26 • 11969 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
litni-olimpiiski-ihry-2024Летние Олимпийские игры 2024 года
Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
  •  82438 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Эксклюзив
Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
  •  83739 просмотра

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

Эксклюзив
Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
  •  103101 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
  •  93579 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
  •  77240 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
  •  120469 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Эксклюзив
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
  •  120038 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт
  •  59983 просмотра

ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
11 июля 2024, 13:29  •  102898 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
11 июля 2024, 12:08  •  103423 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Популярные

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  55670 просмотра
В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

В МАГАТЭ осудили ракетную атаку рф по "Охматдету"

  •  54751 просмотра
"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

"Это повод внимательнее следить за действиями России": в МИД ответили на обвинения рф относительно возможного подрыва Киевской ГЭС Украиной

  •  53005 просмотра
россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

россия пытается запугать украинцев: Центр противодействия дезинформации объяснил заявления москвы о подрыве Киевской ГЭС

  •  63066 просмотра
В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

В россии заявили, что Украина якобы готовит подрыв дамб возле Киева и Канева

  •  65116 просмотра

Публикации

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

  •  115803 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

  •  120469 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  120038 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  162770 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  159022 просмотра

Война

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

  •  10025 просмотра
Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  17742 просмотра
На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

  •  19157 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  26835 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  26011 просмотра

политика

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  17742 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  26835 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  26011 просмотра
ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

  •  27074 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  55696 просмотра

Война

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

  •  10025 просмотра
Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  17742 просмотра
На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

На Ивано-Франковщине запрещен въезд лиц в определенную пограничную полосу шириной пять километров

  •  19157 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  26835 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  26011 просмотра

политика

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

Силы обороны У выбили российскую армию из Сотницкого Казачка на Харьковщине

  •  17742 просмотра
Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

Израильские военные ликвидировали заместителя командира батальона ХАМАС Аймана Швейду в результате авиаудара в Газе

  •  26835 просмотра
Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

Ермак намекает на большее количество комплексов Patriot для Украины, чем 5, объявленных США

  •  26011 просмотра
ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

  •  27074 просмотра
Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

Системы ПВО, техника и финансовая поддержка: в Минобороны подвели итоги саммита НАТО для Украины

  •  55696 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

  •  24492 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  96931 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  128852 просмотра

Экономика

"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

"Мелитопольская черешня" - украинская: Киев призвал Генассамблею ВОИС отреагировать на кражу рф географического указания

  •  33168 просмотра
Кабмин одобрил продажу гостиницы "Украина" на аукционе со стартовой ценой более 1 млрд грн

Кабмин одобрил продажу гостиницы "Украина" на аукционе со стартовой ценой более 1 млрд грн

  •  16833 просмотра
Кабмин выделил 3,2 млрд гривен Госспецсвязи на закупку оборонного оборудования

Кабмин выделил 3,2 млрд гривен Госспецсвязи на закупку оборонного оборудования

  •  15956 просмотра
Правительство выделило дополнительные почти 7 млрд гривен на программу "еВідновлення"

Правительство выделило дополнительные почти 7 млрд гривен на программу "еВідновлення"

  •  18214 просмотра
Кабмин выделил дополнительные почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова - Шмыгаль

Кабмин выделил дополнительные почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова - Шмыгаль

  •  16667 просмотра

Киев

Жара в столице может продлиться до 17 июля

Жара в столице может продлиться до 17 июля

  •  17148 просмотра
Жара в Киеве побила три рекорда за день

Жара в Киеве побила три рекорда за день

  •  26630 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

11 июля 2024, 11:52  •  68678 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

11 июля 2024, 11:07  •  40109 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

11 июля 2024, 10:17  •  52925 просмотра