Суд в Киеве избрал круглосуточный домашний арест экс-полицейскому, который участвовал в нападении на бывшего военного в Днепре вместе с нардепом Николаем Тищенко. Это Суспільному подтвердили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает УНН.

Детали

Суд обязал экс-полицейского Богдана Писаренко круглосуточно не покидать дом на 2 месяца. Прокуроры в суде просили содержания под стражей без залога, поэтому после такого решения суда они подали на апелляцию.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил народного депутата Николая Тищенко под круглосуточным домашним арестом. Нардеп пытался обжаловать эту меру пресечения.

Контекст

В четверг, 20 июня, в сети распространили видео, на котором группа мужчин в центре Днепра напала на украинского военного, который гулял с младенцем. Неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах выхватили ребенка из рук мужчины, скрутили его в наручники и начали избивать.

На видео также зафиксировали нардепа Николая Тищенко. Ему в понедельник, 25 июня, объявили подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

К слову, стычку в Днепре прокомментировало и Специальное подразделение Главного управления разведки KRAKEN. Оказалось, что пострадавший - бывший военнослужащий спецподразделения KRAKEN.