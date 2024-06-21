У спецпідрозділі ГУР Kraken підтвердили, що у Дніпрі напали на їхнього колишнього бійця
Київ • УНН
Чоловіком, на якого 20 червня у Дніпрі напали невідомі, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки Міноборони.
Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Kraken 20 червня прокоментував повідомлення про сутичку в Дніпрі, в ході якої постраждав чоловік у цивільному, передає УНН.
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З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу KRAKEN
Kraken додає, що не втручається у хід слідства, але "уважно стежить" за його перебігом:
"Наслідком подібних інцидентів має бути реальне встановлення справедливості".
У Дніпрі "бійці Тищенка" побили чоловіка20.06.24, 19:36 • 17483 перегляди