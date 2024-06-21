Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken 20 июня прокомментировал сообщение о стычке в Днепре, в ходе которой пострадал мужчина в штатском, передает УНН.

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Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в штатском, который получил телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения KRAKEN говорится в сообщении подразделения.

Kraken добавляет, что не вмешивается в ход следствия, но "внимательно следит" за его ходом:

"Следствием подобных инцидентов должно быть реальное установление справедливости".

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