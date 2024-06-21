Киев • УНН
Мужчиной, на которого 20 июня в Днепре напали неизвестные, является бывший военнослужащий спецподразделения Kraken Главного управления разведки Минобороны.
Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken 20 июня прокомментировал сообщение о стычке в Днепре, в ходе которой пострадал мужчина в штатском, передает УНН.
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Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в штатском, который получил телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения KRAKEN
Kraken добавляет, что не вмешивается в ход следствия, но "внимательно следит" за его ходом:
"Следствием подобных инцидентов должно быть реальное установление справедливости".
В Днепре "бойцы Тищенко" избили мужчину20 июня 2024, 16:36 • 14503 просмотра