В соцсетях выложили видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

В соцсетях распространили видео, на котором видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. Отмечается, что это не работники ТЦК и СП, не полицейские, а, вероятно, охранники народного избранника Николая Тищенко, которых еще называют "бойцами Тищенко".

По предварительной информации, человек в наручниках, вероятно, футбольный фанат ФК "Днепра" Дима "сын", который в начале полномасштабного вторжения добровольно стал в ряды ВСУ.

По словам женщины, стоявшей рядом, мужчина отказался отдать ребенка матери и прикрывался ею, чтобы ему ничего не сделали.

Стоит также отметить, что сам Тищенко сообщал, что сегодня приехал в Днепр якобы для борьбы с "колл-центрами".

Официальной информации о конфликте и его участниках пока нет - как и комментариев правоохранителей.