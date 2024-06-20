У Дніпрі "бійці Тищенка" побили чоловіка

З'явилося відео, на якому видно, що у Дніпрі люди у військовій формі, імовірно охоронці народного депутата Миколи Тищенка, б'ють чоловіка, закутого в наручники. Офіційної інформації про конфлікт та його учасників наразі немає - як і коментарів правоохоронців.