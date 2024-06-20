У Дніпрі "бійці Тищенка" побили чоловіка
Київ • УНН
З'явилося відео, на якому видно, що у Дніпрі люди у військовій формі, імовірно охоронці народного депутата Миколи Тищенка, б'ють чоловіка, закутого в наручники. Офіційної інформації про конфлікт та його учасників наразі немає - як і коментарів правоохоронців.
У соцмережах виклали відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка. Про це пише УНН з посиланням на місцеві пабліки.
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У соцмережах поширили відео, на якому видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. Зазначається, що це не працівники ТЦК та СП, не поліцейські, а, ймовірно, охоронці народного обранця Миколи Тищенка, яких ще називають "бійцями Тищенка".
За попередньою інформацією, людина в наручниках, ймовірно, футбольний фанат ФК "Дніпра" Діма "Син", який на початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав ЗСУ.
За словами жінки, що стояла поруч, чоловік відмовлявся віддати дитину матері і прикривався нею, щоб йому нічого не зробили.
Варто також зазначити, що сам Тищенко повідомляв, що сьогодні приїхав у Дніпро нібито для боротьби з "кол-центрами".
Офіційної інформації про конфлікт та його учасників наразі немає - як і коментарів правоохоронців.