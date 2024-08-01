Президент Украины Владимир Зеленский считает, что когда спортсмены из рф и беларуси выступают под нейтральным флагом, то это нельзя считать санкциями, а скорее полусанкциями. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает УНН.

Мы удивляемся, как после санкций россия продолжает зарабатывать деньги на энергетике, или как работает банковская система, потому что она же была якобы санкционирована. Как это работает? Как россия зарабатывает деньги и вкладывает их в войну? Тогда это называется не санкции, а полусанкции - сказал Зеленский.

По его словам, хотя участие спортсменов из рф и белорусов не является официальным, но их допуск к соревнованиям - это тоже полусанкции.

Под нейтральным флагом выступают российские и белорусские спортсмены. Да, их намного меньше, но ведь все не глупые и понимают, что хотя спортсмены выступают под нейтральным флагом, то это выступают россияне и белорусы. Если мы вводим санкции - давайте их вводить. Если это полусанкции, лучше не играть в популизм - добавил президент.

Напомним

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета допустил спортсменов из россии и беларуси к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе. Квалификацию на участие в Олимпиаде 2024 года прошли 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским).

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