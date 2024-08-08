Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
Киев • УНН
Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 87 кг. Это третья олимпийская награда спортсмена после серебра 2016 года и золота 2020 года.
Украинский спортсмен Жан Беленюк стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе (вес до 87 кг), передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Украинец в бронзовой схватке одолел соперника из Польши - 3:1.
Для Беленюка - это третья медаль Олимпиады ("серебро" в 2016 и "золото" в 2020).
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