Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
Киев • УНН
Украинский борец Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024. В финале он уступил иранскому сопернику со счетом 5:6, получив свое второе олимпийское серебро.
Украинец Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе. Об этом пишет УНН со ссылкой на НОК.
Детали
В финале Насибов проиграл соперника из Ирана со счетом 5:6. Таким образом украинский борец получил второе место и получает "серебро".
Следует отметить, что для Насибова - это вторая медаль Олимпиады, он также добыл "серебро" Токио-2020.
На пути к финалу Насибов одолел серба Мате Немеша, киргиза Амантура Исмаилова и азербайджанца Хасрата Джафарова.
Напомним,
Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале он победил чемпиона мира из Казахстана со счетом 3:2.