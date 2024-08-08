Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Украинец Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе. Об этом пишет УНН со ссылкой на НОК.

Детали

В финале Насибов проиграл соперника из Ирана со счетом 5:6. Таким образом украинский борец получил второе место и получает "серебро".

Следует отметить, что для Насибова - это вторая медаль Олимпиады, он также добыл "серебро" Токио-2020.

На пути к финалу Насибов одолел серба Мате Немеша, киргиза Амантура Исмаилова и азербайджанца Хасрата Джафарова.

Напомним,

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале он победил чемпиона мира из Казахстана со счетом 3:2.