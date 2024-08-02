После диверсии на железной дороге во Франции на фоне приема Парижем Олимпиады-2024 французское правительство и железнодорожный оператор SNCF обязались усилить защиту железнодорожной сети в стране, сообщили в МВД Франции 1 августа, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на встрече, в которой приняли участие министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, министр транспорта Патрис Вергриет и генеральный директор SNCF Жан-Пьер Фаранду, обсудили диверсию на железной дороге SNCF в прошлую пятницу, и усиление защиты сети.

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Министр внутренних дел напомнил о полной приверженности полиции поиску виновных в этих неприемлемых действиях.

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"Министр решил усилить присутствие правоохранительных органов для обеспечения безопасности чувствительных сетей, в частности железнодорожной сети за счет увеличения количества ночных проверок на дорогах, прилегающих к железным дорогам", - сообщили в МВД страны.

Также указано, что в прошлую пятницу префектам было поручено усилить бдительность и усилить патрулирование вблизи важных мест совместно с SNCF.

Министр транспорта призвал SNCF усилить меры мониторинга железнодорожной сети. "Это приводит, в частности, к мобилизации дополнительных групп по безопасности и более широкому использованию оборудования для наблюдения", - говорится в сообщении.