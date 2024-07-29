Французские власти задержали активиста, принадлежащего к ультралевому движению, на объекте, принадлежащем национальному железнодорожному оператору SNCF, через несколько дней после диверсий, которые парализовали сеть в начале Олимпийских игр, со ссылкой на источник в полиции в понедельник сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Мужчина был задержан в Уаселе на севере Франции в воскресенье и имел ключи доступа к техническим помещениям SNCF, инструменты и литературу, связанную с ультралевыми, сообщил источник.

Он был помещен под стражу для допроса в Руане, главном городе французского региона Нормандия.

Между тем, во время нового инцидента оптоволоконные сети нескольких операторов связи были "саботированы" в шести районах Франции, но Париж не пострадал, сообщила полиция.

Неизвестные лица совершили атаку в пятницу утром на три различных железнодорожных объекта в разных частях Франции, вызвав несколько дней хаоса на высокоскоростной сети, на фоне того, как Париж принимает Олимпийские игры 2024 года.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил телеканалу France 2, что власти изучают версию о том, что за атаками стоят ультралевые движения.

Французские службы "обнаружили определенное количество профилей, которые могли осуществить" акты саботажа, сказал он.

Он сказал, что "атаки были преднамеренными, очень точными, чрезвычайно хорошо нацеленными", добавив, что это был "традиционный способ работы ультралевых".

"Вопрос в том, манипулировали ли ими или это они сами", - добавил он.

На утро понедельника все высокоскоростные поезда во Франции, наконец, снова ходили в обычном режиме после того, как инженеры-железнодорожники работали круглосуточно, чтобы устранить повреждения, сказал министр транспорта страны Патрис Вергит.

Стоимость саботажа "вероятно" составит миллионы евро, включая "коммерческие потери" и "расходы на ремонт", сказал министр RTL.

В результате атак на трех основных высокоскоростных линиях TGV на западе, севере и востоке Франции были перерезаны и подожжены оптоволоконные кабели, проложенные рядом с путями и обеспечивающие передачу информации о безопасности для водителей, например, сигнальных огней и стрелок.

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