После четырех скоординированных диверсий на железной дороге скоростных поездов (TGV), сорваны планы 800 тысяч пассажиров во Франции.

Пишет УНН со ссылкой на VRT Nieuws и BFMTV.

Детали

Французская государственная железнодорожная компания SNCF подверглась различным диверсиям, которые были обнаружены в пятницу утром. В течение ночи было совершено несколько "одновременных злонамеренных действий", которые повлияли на LGV Atlantique, Nord и Est, объявил SNCF.

В результате сбоя на железной дороге, на вокзалах были заблокированы около 800 тысяч пассажиров.

Скоординированная атака была совершена за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, когда многие путешественники планируют съехаться в столицу. Большое количество отдыхающих также транзитом.

Больше всего пострадало сообщение TGV из Парижа от вокзала Монпарнас до Бретани и юго-западного Бордо. Долгое время на станции практически не было движения поездов, но после обеда оно возобновилось.

Сегодня днем Патрис Вергриете, министр транспорта Франции заявил, что "движение начинает восстанавливаться".

Между тем мэр Парижа Анн Идальго заверила, что нападение на линии высокоскоростной железной дороги "не повлияет на церемонию" открытия Олимпийских игр в пятницу вечером.

Ранее она назвала нападение "недопустимым" и выразила уверенность, что люди, которые должны присутствовать на инаугурации, запланированной на этот вечер, "найдут способ" добраться до Олимпийской зоны.

Напомним,

Израиль предупредил Францию об угрозе терактов на Олимпиаде в Париже.

Немає конкретних загроз Олімпійським Іграм у Парижі, вже перевірено близько мільйона осіб - МВС Франції