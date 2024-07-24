Предстоящей Олимпиаде в Париже конкретных угроз не выявлено. Допуск к Играм был запрещен более 4000 потенциальных участников соревнований. Проверено около миллиона человек.

Пишет УНН со ссылкой на Euronews и Zeit.

Детали

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, около миллиона проверок прошли волонтеры Олимпиады, работники и другие лица, задействованные на Играх, а также претенденты на получение пропусков для входа в самую строго контролируемую зону безопасности Парижа, расположенную вдоль берегов Сены.

Никаких конкретных угроз Олимпийским играм нет ни по данным французских, ни по данным иностранных спецслужб, друзей и партнеров, которые нам помогают. Мы предельно внимательны сегодня, очевидно, к каждому даже незначительному сигналу, как мы говорим в разведке. Но у нас нет явной угрозы – заявил Жеральд Дарманен.

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Проверки дали результаты:

Во время проверок были исключены 4355 человек.

Среди них:

880 человек по подозрению в иностранном вмешательстве;

360 человек, подпадающие под "обязательство покинуть территорию Франции";

142 человека "в досье S".

Среди исключенных также 260 человек, внесенных в список сторонников радикального исламизма, 186 человек в списке ультралевых и 96 человек в списке ультраправых.

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