Киев • УНН
МВД Франции заявило об отсутствии конкретных угроз Олимпийским играм в Париже. Проверено около миллиона человек, более 4000 потенциальных участников не допущены к Играм.
Предстоящей Олимпиаде в Париже конкретных угроз не выявлено. Допуск к Играм был запрещен более 4000 потенциальных участников соревнований. Проверено около миллиона человек.
Пишет УНН со ссылкой на Euronews и Zeit.
Детали
По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, около миллиона проверок прошли волонтеры Олимпиады, работники и другие лица, задействованные на Играх, а также претенденты на получение пропусков для входа в самую строго контролируемую зону безопасности Парижа, расположенную вдоль берегов Сены.
Никаких конкретных угроз Олимпийским играм нет ни по данным французских, ни по данным иностранных спецслужб, друзей и партнеров, которые нам помогают. Мы предельно внимательны сегодня, очевидно, к каждому даже незначительному сигналу, как мы говорим в разведке. Но у нас нет явной угрозы – заявил Жеральд Дарманен.
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Проверки дали результаты:
Во время проверок были исключены 4355 человек.
Среди них:
880 человек по подозрению в иностранном вмешательстве;
360 человек, подпадающие под "обязательство покинуть территорию Франции";
142 человека "в досье S".
Среди исключенных также 260 человек, внесенных в список сторонников радикального исламизма, 186 человек в списке ультралевых и 96 человек в списке ультраправых.
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