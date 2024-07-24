Эммануэль Макрон не будет назначать новое правительство до завершения Олимпиады. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что не будет назначать новое правительство до завершения Олимпийских игр в Париже.

На телеканале France 2 Макрон заявил, что страна «не в состоянии что-то изменить» накануне Олимпийских игр и призвал к «политическому перемирию» во время соревнований.

Президент Франции подтвердил, что до середины августа внимание должно быть сосредоточено на Играх. После этого, в зависимости от прогресса дискуссий, он решит о назначении нового премьер-министра или премьер-министра, которые получат задание сформировать правительство с широким составом для обеспечения стабильности и эффективности.

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