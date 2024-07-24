Гражданин рф задержан в Париже по подозрению в подготовке к срыву Олимпийских игр. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Французские власти задержали гражданина рф по подозрению в подготовке к срыву Олимпийских игр. Местная прокуратура сообщила, что во время обыска по месту жительства мужчины были обнаружены доказательства его планов по дестабилизации мероприятия.

Предварительное расследование начато по подозрению в «разведывательной деятельности с иностранным государством с целью провоцирования военных действий во Франции». Максимальное наказание за это преступление составляет 30 лет лишения свободы. Детали планов мужчины прокуратура не разглашает.

На этой неделе в центре Парижа состоится официальная церемония открытия Олимпийских игр. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что около 4000 человек, в том числе граждан РФ и Беларуси, было отказано в разрешении посетить мероприятия, связанные с Олимпиадой.

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